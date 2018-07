Raikkonen diz que ficar na Lotus foi 'escolha óbvia'

"Eu me sinto muito confortável na Lotus e nós compartilhamos a mesma filosofia de corrida. Continuar com a equipe foi uma escolha óbvia para mim e estou ansioso para dar mais um passo à frente juntos no próximo ano", afirmou Raikkonen, em comunicado divulgado pela Lotus após confirmar a renovação do contrato.

O piloto finlandês revelou que ficou surpreso com o seu desempenho no retorno à Fórmula 1. "Eu acho que o meu retorno à Fórmula 1 foi muito bom e a equipe tem feito um trabalho muito bom durante todo o ano até agora", disse. "Para ser honesto, eu não esperava estar lutando pelo Mundial de Pilotos nesta temporada quando você olha para onde a equipe estava em 2011, por isso é muito bom estar no pódio tantas vezes e marcar pontos regularmente", completou.

Segundo Eric Boullier, contar com Raikkonen foi fundamental para que a Lotus aumentasse o nível de competitividade em 2012. "Para a Lotus, lutar por posições tão fortes do campeonato deste ano é em grande parte atribuída ao talento de Kimi e sua experiência em corridas. Foi uma conclusão natural para nós confirmar que estaremos aproveitando suas habilidades na próxima temporada", disse.