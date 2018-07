Raikkonen diz que Lotus começa ano mais forte Kimi Raikkonen demonstrou satisfação com o desempenho da Lotus nas duas sessões de treinos livres para o GP da Austrália realizados nesta sexta-feira. O finlandês terminou o dia na quarta colocação, logo à frente do francês Romain Grosjean, seu companheiro de equipe, e destacou o potencial do carro da Lotus, além de ter comemorado por não ter sofrido com problemas mecânicos.