Raikkonen diz que treino será decisivo em Abu Dabi

No último fim de semana, Raikkonen largou apenas do sétimo lugar no GP da Índia e conservou a posição ao término da prova. "O traçado da pista torna realmente difíceis as ultrapassagens porque não há muitos lugares para passar. Você realmente tem que se classificar bem para estar no topo e para conseguir um bom resultado lá", afirmou.

De volta à Fórmula 1, Raikkonen ainda não disputou uma corrida em Abu Dabi. O finlandês avaliou como um desafio empolgante a chance de participar de uma prova que começa de dia e termina durante a noite.

"Ter uma corrida à noite com uma mistura entre dia e noite traz um desafio diferente dos circuitos que vemos em qualquer outro lugar. Começamos com o sol e terminamos com as luzes. É diferente, interessante e espetacular também", disse.

Com 173 pontos, Raikkonen ocupa a terceira colocação no Mundial de Pilotos, a 67 do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, que lidera o campeonato. O finlandês ainda tem chances matemáticas de título, mas ainda busca a sua primeira vitória em 2012.