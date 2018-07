Raikkonen diz ser cedo para apontar favoritos na F1

Na Malásia, local do próximo GP, Raikkonen venceu a sua primeira prova, em 2003. Ele também ganhou a corrida em 2008, mas acumula quatro abandonos. "A Malásia tem sido boa e ruim para mim no passado, eu tive algumas corridas ruins lá, mas eu também já venci duas vezes no circuito, incluindo a minha primeira vitória por isso é bom voltar para onde tudo começou, com a minha primeira vitória. Com certeza eu vou sempre lembrar que a minha primeira vitória no GP da Malásia, em 2003", disse.

Para Raikkonen, o calor e a chuva dificultarão o desempenho dos pilotos na prova, marcada para este domingo. "Eu gosto (do circuito de Sepang) e o desafio é sempre alto no início do ano, com o calor. É também um daqueles circuitos onde costuma chover em algum momento durante o fim de semana. Então você tem que planejar o programa com essa possibilidade também", comentou.