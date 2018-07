Raikkonen é opção para vaga de Webber, diz Red Bull

"O Kimi tem que ser uma opção se ele estiver disponível", declarou o chefe da equipe austríaca, Christian Horner, elogiando o experiente finlandês, campeão da categoria em 2007. "Nós estamos naquela posição confortável em que há muitas pessoas incríveis que gostariam de guiar um carro da Red Bull", completou.

Webber anunciou sua saída da principal categoria do automobilismo mundial depois de assinar contrato com a Porsche, montadora pela qual ele competirá no Mundial de Endurance. De acordo com a imprensa europeia, Raikkonen inclusive já teria assinado contrato para ser seu substituto em 2014.

Apesar da saída repentina de Webber, a Red Bull garantiu que apoia o piloto, que vestia as cores da equipe desde 2007. Ao longo dos sete anos de parceria, foram 35 pódios - Webber tem 36 no total - e nove vitórias. O australiano também colaborou para o tricampeonato da equipe no mundial de construtores, em 2010, 2011 e 2012.

"Tenho certeza que o Mark pensou muito antes de tomar o que, sem dúvida, foi uma decisão muito difícil. Suas conquistas na Fórmula 1 são extensas e tenho certeza que ele vai continuar se esforçando até o fim da temporada. Apoiamos a decisão do Mark, ele foi uma grande peça da equipe desde 2007 e desejamos o melhor para ele no próximo estágio da carreira", disse Horner.