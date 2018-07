Raikkonen exalta 'aprendizado' da Ferrari em treino O finlandês Kimi Raikkonen terminou o primeiro dia de treinos da pré-temporada da Fórmula 1 em Jerez de la Frontera, nesta terça-feira, com o melhor tempo. Mas para o novo piloto da Ferrari isso não foi o mais importante. O veterano de 34 anos celebrou o resultado, mas, mais do que isso, exaltou o "aprendizado" da equipe com as voltas dadas no circuito espanhol.