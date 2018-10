Raikkonen exalta estratégia para vencer nos EUA: 'Andamos bem a ponto de vencer'

Depois de mais de cinco anos de jejum - desde a Austrália, em 2013 -, o finlandês Kimi Raikkonen voltou a vencer uma corrida de Fórmula 1. Neste domingo, no GP dos Estados Unidos, o piloto da Ferrari ganhou pela 21.ª vez na carreira e se tornou o maior vencedor de seu país na Fórmula 1, ultrapassando Mika Hakkinen (20). Para isso, exaltou a estratégia adotada pela equipe.

"Claro, era uma questão de parar na volta certa e ter pneus bons o suficiente, então foi necessário achar um ponto de equilíbrio. Andamos bem, e bem a ponto de vencer", afirmou. Raikkonen teve a chance de parar durante um "safety-car" virtual na volta 11, mas não o fez - ao contrário de Lewis Hamilton. O inglês embarcou em uma estratégia de duas paradas, enquanto que o finlandês precisou de apenas uma para fazer tanto os pneus ultramacios quanto os macios durarem o máximo possível.

O piloto da Ferrari fez questão de agradecer o apoio de seus fãs. "Talvez eles (os fãs) estejam mais felizes agora. Foi um grande fim de semana e o carro esteve bom o tempo todo. Tive uma boa largada e precisei acelerar muito, então os pneus não estavam em sua melhor forma no fim. Max (Verstappen) teve o mesmo problema, assim com o Lewis, mas nós tivemos velocidade e consistência. Fico muito mais feliz agora do que terminando em segundo, estou feliz", disse.

Segundo colocado na prova, Verstappen exaltou a corrida de recuperação que fez em Austin - largou da 18.ª posição e rapidamente estava entre os primeiros colocados. "Larguei bem, fiz uma boa primeira volta e então rapidamente estava no quinto e depois no quarto lugar. Acertamos na decisão de tentar o 'undercut' para cima de Valtteri (Bottas) e fomos capazes de fazer nossa própria corrida", avaliou.

"Infelizmente nas últimas voltas eu perdi o ritmo com os supermacios. Eu estava realmente tendo dificuldades com os pneus traseiros enquanto disputava com Lewis. Foi uma boa batalha entre os cotovelos, claramente Lewis estava no limite. Fico feliz de ter conseguido terminar em segundo", encerrou.