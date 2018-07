Raikkonen faz seu primeiro teste na volta à Fórmula 1

Após dois anos afastado da Fórmula 1, o finlandês Kimi Raikkonen voltou a pilotar um carro da categoria nesta segunda-feira, durante um teste particular da equipe Lotus (antiga Renault), no circuito de Valência, na Espanha. Como os treinos oficiais da pré-temporada iniciam apenas no dia 7 de fevereiro, ele teve que ir para a pista com um modelo antigo, de 2010, para poder começar a se ambientar novamente com a F1.

Campeão da Fórmula 1 em 2007, Raikkonen tinha deixado a categoria em 2009, quando saiu da Ferrari. Nesse período, ele disputou o Mundial de Rali. Mas, diante do convite da Lotus, resolveu voltar para a F1 na temporada 2012. Por isso, o finlandês de 32 anos trabalha agora para se readaptar ao carro.

Mesmo sendo obrigado a utilizar um carro de dois anos atrás, já que os testes oficiais da Fórmula 1 ainda não começaram, Raikkonen fez nesta segunda-feira o primeiro dos três dias de treinos particulares em Valência, quando pretende se acostumar novamente ao cockpit de um F1 e conhecer melhor os pneus Pirelli, que não eram utilizados na época em que ele ainda estava na categoria.

Assim, nos três dias de treinos particulares em Valência, ainda não será possível avaliar se Raikkonen continua veloz como costumava ser no passado. Mas, a partir de 7 de fevereiro, em Jerez de la Frontera, também na Espanha, ele vai para a pista novamente, dessa vez com o carro novo da Lotus, para realizar os primeiros testes oficiais da pré-temporada da Fórmula 1 e mostrar sua atual forma.

Com a volta de Raikkonen como uma das principais atrações, a temporada 2012 da Fórmula 1 está prevista para começar no dia 18 de março, quando acontece o GP da Austrália, em Melbourne.