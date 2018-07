Raikkonen lidera dobradinha da Ferrari no 2º treino livre no Bahrein

A Ferrari se deu melhor no segundo treino livre para o GP do Bahrein, em Sakhir, palco da segunda etapa da temporada 2018 da Fórmula 1. Nesta sexta-feira, após o australiano Daniel Ricciardo liderar a primeira sessão, o finlandês Kimi Raikkonen comandou a dobradinha da Ferrari na atividade que fechou o dia.

Se aproveitando de um erro da Mercedes no GP da Austrália, a Ferrari venceu há duas semanas a prova que abriu o campeonato, mas com o alemão Sebastian Vettel, sendo que Raikkonen foi o quarto colocado. Agora, então, busca ampliar o seu bom começo de ano, especialmente na disputa com a equipe rival, que tem dominado a categoria nos últimos anos.

Raikkonen já havia sido o melhor piloto da Ferrari no primeiro treino livre do GP do Bahrein, mas sendo apenas o terceiro colocado. Agora, então, na segunda sessão, iniciada no fim da noite e realizada em condições mais parecidas com as da prova no domingo, foi ainda mais rápido e garantiu a primeira colocação com o tempo de 1min29s817.

Mesmo com a liderança assegurada, o segundo treino livre não foi sem problemas para Raikkonen. Afinal, um erro da Ferrari na troca de pneus o deixou sem o dianteiro direito, o forçando a encerrar a participação na atividade no Bahrein antes do término.

Vettel, que ganhou no ano passado o GP do Bahrein e soma três triunfos na prova, empatado com o espanhol Fernando Alonso na condição de maior vencedor, veio logo atrás, com uma distância mínima para o seu companheiro de equipe na Ferrari ao cravar 1min29s828.

Só depois, então, vieram os carros da Mercedes, sendo que nenhum deles conseguiu cravar uma volta em menos de 1min30 numa sessão em que se concentraram mais na preparação para a corrida. Assim como na primeira sessão do dia, o finlandês Valtteri Bottas foi novamente mais rápido do que Lewis Hamilton, garantindo a terceira posição ao marcar 1min30s380. E o britânico veio logo atrás, na quarta posição, com 1min30s472.

Após liderar a sessão inicial com Ricciardo, a Red Bull não exibiu a mesma competitividade no segundo treino livre. E o holandês Max Verstappen foi quem teve o melhor desempenho, garantindo o quinto lugar. Já o piloto australiano fechou o dia na sexta posição.

O alemão Nico Hulkenberg, da Renault, ficou em sétimo lugar, com o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, na oitava posição. E a lista dos dez primeiros colocados foi completada pelos dois carros da Ferrari. Alonso garantiu o nono lugar, à frente do belga Stoffel Vandoorne.

Os pilotos voltam a acelerar no Circuito Internacional do Bahrein neste sábado, quando será realizada a sessão de classificação a partir das 12 horas (de Brasília). A largada da prova será 10 minutos depois do horário do treino no domingo.