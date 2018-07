Raikkonen lidera primeiro treino livre no Bahrein nesta sexta

Equipe que parece mais próxima de ameaçar o domínio da Mercedes na Fórmula 1, a Ferrari começou bem o fim de semana do GP do Bahrein, a quarta etapa da temporada 2015. Nesta sexta-feira, o finlandês Kimi Raikkonen liderou o primeiro treino livre no circuito de Sakhir, seguido por seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel.

Raikkonen foi o único piloto a registrar uma volta em menos de 1min38 ao marcar 1min37s827, mas a atividade foi equilibrada, com a diferença entre o primeiro e o 11º colocado sendo de menos de 1 segundo. Porém, foi a Ferrari quem comandou o treino, tanto que o segundo colocado foi Vettel, com 1min38s029.

Já a Mercedes não exibiu seu potencial. A equipe, que vem dominando a Fórmula 1 desde o ano passado, preferiu realizar um programa diferente ao dos seus concorrentes e viu o alemão Nico Rosberg ser apenas o 15º colocado, logo à frente no inglês Lewis Hamilton.

O finlandês Valtteri Bottas foi o terceiro mais rápido da atividade, com o tempo de 1min38s029, bem à frente do seu companheiro de equipe na Williams, o brasileiro Felipe Massa, que ficou na décima colocação com a marca de 1min38s790.

O espanhol Carlos Sainz Jr., da Toro Rosso, ficou em quarto lugar, com 1min38s447, sendo apenas 0s008 mais rápido do que o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, o quinto colocado. O holandês Max Verstappen, também da Toro Rosso, ficou em sexto lugar.

O espanhol Fernando Alonso surpreendeu ao levar a sua McLaren ao sétimo lugar no primeiro treino livre para o GP do Bahrein. Porém, a equipe voltou a sofrer, dessa vez com o inglês Jenson Button, que nem conseguiu registrar voltas rápidas por causa de problemas no seu carro.

O brasileiro Felipe Nasr, da Sauber, ficou em oitavo lugar, com o tempo de 1min38s629, logo à frente do russo Daniil Kvyat, que colocou a sua Red Bull na nona colocação no primeiro treino livre do GP do Bahrein.

O segundo treino livre do GP do Bahrein será realizado ainda nesta sexta-feira, a partir das 12 horas (de Brasília). O horário é o mesmo do treino de classificação no sábado e da corrida no domingo.