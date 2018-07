Raikkonen lidera teste, mas Massa é melhor da semana

Mas, se Kimi fechou os trabalhos em Jerez com a liderança, Felipe Massa terminou a jornada inicial de atividades da F1 em 2013 como o piloto mais veloz da semana. O brasileiro não foi para a pista com o novo carro da Ferrari nesta sexta-feira, mas na última quinta "voou baixo" para ficar na ponta. E ele foi o único a andar na casa de 1min17s entre todos os pilotos que treinaram nestes quatro dias iniciais da pré-temporada da F1.

Antes disso, Massa teve desempenho discreto nos dois primeiros dias de treinos em Jerez, com um sexto e depois um oitavo lugar, sendo que nesta sexta-feira ele passou o cockpit de sua Ferrari para o espanhol Pedro de la Rosa, novo piloto de testes da escuderia italiana.

Já Sebastian Vettel, atual tricampeão mundial, repetiu a terceira posição da última quinta-feira ao cravar desta vez o tempo de 1min18s565. O alemão andou com o novo carro da Red Bull nos dois últimos dias de treinos em Jerez, depois de o australiano Mark Webber ter pilotado o modelo RB9 na terça e na quarta.

Lewis Hamilton, por sua vez, voltou a pilotar pela Mercedes e fechou o dia na sexta posição, logo atrás do mexicano Esteban Gutierrez, da Sauber, e do francês Jean-Éric Vergne, da Toro Rosso, respectivos quarto e quinto colocados. O piloto inglês havia andado anteriormente em Jerez na última quarta, quando teve um problema nos freios do seu carro, bateu forte na barreira de pneus e acabou dando apenas 15 voltas na pista espanhola.

O mexicano Sergio Pérez, novo integrante da McLaren e que herdou o posto ocupado por Hamilton até o ano passado, ficou na sétima posição neste dia final de trabalhos em Jerez, enquanto Valtteri Bottas, da Williams, De la Rosa e Charles Pic, da Caterham, completaram, nesta ordem, o grupo dos dez mais bem colocados.

Já o brasileiro Luiz Razia, que havia feito a sua estreia na pista como novo piloto da Marussia na última quarta-feira, voltou a andar nesta sexta e ficou com o 11.º e penúltimo lugar. Já o escocês Paul di Resta deu apenas 49 voltas com a sua Force India e acabou amargando o último lugar.

De la Rosa, por sua vez, amargou um susto logo no primeiro trabalho na pista com o novo modelo F138 da Ferrari. Após andar por poucos minutos, ele precisou encostar o carro e deixar correndo o cockpit para escapar de um princípio de incêndio no carro. Entretanto, a escuderia conseguiu recuperar o monoposto a tempo de o espanhol voltar para a pista e dar 51 voltas ao total na somatória das duas sessões.

Os testes desta sexta acabaram meia hora mais tarde do que o previsto por causa do aparecimento de um buraco em uma das zebras do circuito de Jerez. O tempo de reparo no local acabou permitindo aos pilotos almoçar entre um treino e outro do dia.

Após o fim da sua primeira semana de testes coletivos, a Fórmula 1 contará com mais quatro dias de treinos de pré-temporada entre os dias 19 e 22 de fevereiro, em Barcelona, que também receberá uma terceira semana de testes entre 28 de fevereiro e 3 de março. Os trabalhos marcarão a estreia na pista de Fernando Alonso em 2013, depois de o espanhol ter sido poupado dos testes iniciais do ano para aprimorar a sua condição física. O Mundial deste ano começará no dia 17 de março, em Melbourne, palco do GP da Austrália.

Confira a classificação do último teste da semana em Jerez:

1.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min18s148

2.º Jules Bianchi (FRA/Force India), 1min18s175

3.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min18s565

4.º Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 1min18s669

5.º Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min18s760

6.º Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min18s905

7.º Sergio Pérez (MEX/McLaren), 1min18s944

8.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min19s851

9.º Pedro de la Rosa (ESP/Ferrari), 1min20s316

10.º Charles Pic (FRA/Caterham), 1min21s105

11.º Luiz Razia (BRA/Marussia), 1min21s226

12.º Paul Di Resta (ESC/Force India), 1min23s435