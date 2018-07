Raikkonen lidera último dia de testes em Jerez; Massa fica em quinto

Kimi Raikkonen recolocou a Ferrari na frente ao terminar na liderança, nesta quarta-feira, em Jerez de la Frontera, o dia final da primeira bateria de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 . O piloto finlandês cravou o tempo de 1min20s841 na melhor das 106 voltas que deu na pista espanhola.

O fato de Raikkonen ter liderado mostrou que a escuderia italiana iniciou de maneira forte a sua preparação para o campeonato de 2015, pois já havia ficado à frente nos testes de domingo e segunda-feira, nos quais o alemão Sebastian Vettel conquistou a liderança.

A Sauber voltou a andar bem, dessa vez com o sueco Marcus Ericsson. Ele ficou com a segunda posição ao cronometrar 1min22s019. A Sauber também anda com motores fornecidos pela Ferrari, que parece ter conseguido produzir um V6 turbo realmente competitivo para 2015.

Ericsson ficou logo à frente também do inglês Lewis Hamilton, atual campeão mundial, terceiro colocado ao cravar 1min22s172 com sua Mercedes, que teve como seu maior perseguidor nesta quarta um outro estreante do grid da F1: o holandês Max Verstappen, da Toro Rosso, que obteve o quarto tempo do dia ao marcar 1min22s553.

Já Felipe Massa ficou na discreta quinta posição entre os oito pilotos que foram para a pista nesta quarta. Andando bem longe dos quatro primeiros colocados, o piloto da Williams fez a melhor de suas 73 voltas em 1min23s116.

A classificação do dia foi fechada, pela ordem, pelo francês Romain Grosjean, da Lotus, pelo russo Daniil Kvyat, da Red Bull, e pelo inglês Jenson Button, que deu apenas 35 voltas com o novo carro da McLaren após ter sido atrapalhado por problemas no modelo MP4-30 pela manhã e depois à tarde.

Após o fim dos trabalhos de pista em Jerez, os pilotos farão a segunda bateria de testes coletivos de pré-temporada entre os próximos dias 19 e 22, em Barcelona, que também será palco da série derradeira de testes entre o dia 26 e 1º de março.

A temporada de 2015 da Fórmula 1 começará no dia 15 de março, quando será realizado o GP da Austrália, no circuito de Melbourne.

Confira a classificação final dos testes desta quarta-feira:

1) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min20s841, 106 voltas

2) Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min22s019, 112 voltas

3) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min22s172, 117 voltas

4) Max Verstappen (HOL/Toro Rosso), 1min22s553, 97 voltas

5) Felipe Massa (BRA/Williams), 1min23s116, 73 voltas

6) Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min23s802, 53 voltas

7) Daniil Kvyat (RUS/Red Bull), 1min23s975, 64 voltas

8) Jenson Button (ING/McLaren), 1min27s660, 35 voltas