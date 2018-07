Raikkonen sofre acidente na neve, mas passa bem

"Não há nada para se preocupar. Está tudo bem com ele", registrou a equipe em sua página no Twitter. Segundo a Renault, o piloto sofreu apenas uma pequena lesão no punho e deverá passar por uma avaliação médica na segunda-feira.

Raikkonen foi confirmado na equipe na semana passada, após estar ficar afastado da Fórmula 1 por duas temporadas. O finlandês será o substituto do polonês Robert Kubica, que sofreu um acidente no início deste ano em uma competição de rali e não se recuperou a tempo de disputar a temporada 2011.

Campeão mundial em 2007, Raikkonen vai liderar a Lotus Renault em 2012, com a companhia do piloto francês Romain Grosjean, que desbancou o brasileiro Bruno Senna na disputa pela segunda vaga na equipe.