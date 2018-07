Raikkonen troca caixa de câmbio e perde cinco posições no grid

KUALA LUMPUR - O finlandês Kimi Raikkonen perderá cinco posições no grid de largada do GP da Malásia, neste domingo. O piloto cumprirá punição por ter trocado a caixa de câmbio de sua Lotus ao fim do segundo treino livre, na madrugada desta sexta-feira.

Pelo regulamento da Fórmula 1, os pilotos têm que usar o mesma caixa de câmbio por cinco corridas consecutivas. Caso contrário, perde cinco posições no grid. A punição será descontada da colocação que Raikkonen conquistar no treino classificatório deste sábado, marcado para as 5 horas da manhã.

"A equipe de Kimi terá um pouco mais de trabalho nesta noite por causa de um problema na caixa de câmbio, que estamos trocando agora", registrou a Lotus, em sua página no Twitter.

Antes da troca, Raikkonen já estava tendo problemas na traseira e no KERS (sistema de recuperação de energia) do seu carro durante o segundo treino livre. O finlandês foi apenas o 15º mais rápido da sessão, seis posições atrás do companheiro de equipe Romain Grosjean.