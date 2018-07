Raikkonen vê evolução no carro e celebra ponta no treino Depois de minimizar a vitória na abertura da Fórmula 1 desse ano, na Austrália, quando classificou a corrida como "fácil", o finlandês Kimi Raikkonen parece finalmente satisfeito com o rendimento de seu carro. Nesta sexta-feira o piloto da Lotus foi o mais rápido nos treinos livres para o GP da Malásia, com o tempo de 1min36s569, e viu evolução em relação ao carro que teve em Melbourne.