Rali Dacar 2015 é oficialmente lançado e terá 14 etapas

A 37ª edição do Rali Dacar foi oficialmente lançada nesta quarta-feira, em Paris. A tradicional prova, que terá largada e chegada em Buenos Aires, começará no dia 4 de janeiro e acabará no dia 17 do mesmo mês. Esta será a sétima vez que a competição ocorrerá na América do Sul, assim como pela sexta ocasião a disputa terá início e fim no mesmo ponto.

Essa próxima edição do mais importante rali do mundo terá um trajeto de mais de 9 mil quilômetros, nos quais os pilotos percorrerão estradas, trilhas e dunas e também passarão por Chile e Bolívia antes de retornarem para a capital argentina. Serão um total de 14 etapas, com apenas um dia de descanso em Iquique, no Chile.

Buenos Aires já foi palco da largada das três primeiras edições do rali realizadas na América do Sul, em 2009, 2010 e 2011, sendo que pela primeira vez desde 2005 as três categorias da prova (motos, carros e caminhões) terão, em dia 11 de janeiro, uma etapa disputada em formato de "maratona", nos quais todos pilotos andam por um maior número de quilômetros sem poder utilizar assistência técnica ou mecânica externa. Geralmente, quando uma categoria corre desta forma, as outras duas são auxiliadas por este tipo de assistência durante a etapa.

O único dia de descanso do rali acontecerá justamente um dia antes desta desgastante etapa de 11 de janeiro. Antes de partir da Casa Rosada, sede do governo argentino, onde também ocorrerá a chegada, a mais perigosa prova do automobilismo mundial passará, entre outros locais desafiadores, pelo temido deserto do Atacama.

Já o trecho boliviano do rali terá como principal novidade a presença dos carros. Na edição deste ano da prova, a Bolívia contou apenas com as motos. Apesar disso, o país segue sem contar com a participação dos caminhões.