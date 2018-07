Rally Dakar muda percurso e vai largar do Peru em 2016 Os organizadores do Rally Dakar, principal prova off-road do mundo, anunciaram nesta quinta-feira o percurso básico do rali em 2016. No ano que vem, a prova terá largada em Lima, no Peru, dia 3 de janeiro, vai passar pela região oeste da Bolívia e será concluída em Rosário, na Argentina, 13 dias depois.