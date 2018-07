Rally de São Paulo define traçado e competidores

SÃO PAULO - A organização do Rally de São Paulo divulgou hoje o novo traçado da prova que será disputada dentro do Parque São Jorge, tradicional estádio do Corinthians. Não haverá sobreposição de pistas como no projeto inicial e o circuito terá quase um quilômetro de extensão.

O evento terá participação de grandes nomes do automobilismo nacional, como Tony Kanaan, Gil de Ferran, Nelsinho Piquet, Max Wilson, Hélio Castroneves, Thiago Camilo e Rubens Barrichello, padrinho da competição. O piloto da Fórmula 1 fez o lançamento do evento durante visita ao CT do Parque Ecológico, quando o time do Corinthians se preparava para a partida decisiva do Campeonato Brasileiro.

As primeiras atividades serão no sábado, dia 17/12, começando às 10h da manhã. No domingo, os competidores começam os aquecimentos para as baterias às 11h.