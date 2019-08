Rally dos Sertões começa com mata-mata' para definir quem larga na frente

O Rally dos Sertões 2019 começou em Campo Grande (MS) neste sábado, 24, com duas provas para os pilotos: o prólogo e o Super Prime, uma corrida num percurso pré-definido em formato de mata-mata nos quais os oito pilotos com melhores tempos disputaram para ver quem larga na frente no domingo.

O prólogo foi disputado pela manhã, em um trajeto de dois quilômetros. Entre os carros, os líderes foram Guilherme Spinelli e Youssef Haddad (1m44s). Nas motos, quem completou em menos tempo foi Gregório Caselani (1m41s). Por fim, nos UTVs, os melhores foram Cristian Domecg e João Luis Stal (1m43s), com destaque para o ator Caio Castro, que surpreendeu e ficou em terceiro (1m45s).

Já de noite, houve a disputa do Super Prime, para definir quem serão os 'pole positions' no domingo, quando começa a primeira etapa, entre Campo Grande e Costa Rica-MS. A importância de sair na frente em ralis é que quem larga primeiro encara menos poeira no percurso de 487,42km.

Os primeiros a largar dos carros serão Guilherme Spinelli e Youssef Haddad. Nas motos, Gregório Caselani sai na frente. Nos UTVs, a dupla formada por Rodrigo Varela e Fabio Pedroso terá a 'pole position'.

O Rally dos Sertões 2019 acontecerá de 25/08 a 01/09 e irá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até Aquiraz, no litoral do Ceará, em um trajeto de aproximadamente 2.832km que corta seis estados brasileiros (Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí e Ceará).