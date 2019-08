Rally dos Sertões começa neste sábado e contará com pilotos de seis países diferentes

Começa neste sábado, a partir das 8h15, a 27ª edição do Rally dos Sertões. São um total de 187 veículos, que irão largar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e chegarão em Aquiraz, no Ceará. A competição conta com pilotos de seis países diferentes.

Além do Brasil, a maioria, haverá também representantes dos Estados Unidos, Portugal, Argentina, Uruguai e Paraguai. Um fato curioso é que dos 26 Estados brasileiros, além do Distrito Federal, não haverá representantes apenas do Acre, Amapá, Roraima, Rondônia e Sergipe.

UTV será o veículo em que mais estrangeiros irão participar. Será uma dupla do Uruguai, uma de Portugal, uma que conta com um uruguaio e um argentino e mais uma dupla do Paraguai. Nos carros, vão competir uma dupla do Paraguai e um piloto dos Estados Unidos.

De acordo com a programação divulgada pela organização do Rally dos Sertões, a partir das 8h15 será dada a largada da 1º Moto. Após a largada da última moto, será a ver de sair o primeiro quadriciclo. Seguindo a mesma ordem, largam os UTVs e por último os carros.

Ainda neste sábado, haverá uma corrida de rua, entre 14h e 16h, e, dentre outros eventos, um Cerimonial de Abertura, das 20h30 às 21h. Por fim, acontecerá um show da dupla Bruninho & Davi.