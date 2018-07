Rally dos Sertões contará com atual campeão mundial

Motos e quadriciclos voltaram a rodar pelo interior do Brasil no torneio mais importante da categoria. Nesta quarta-feira, em Goiânia, os melhores pilotos do mundo iniciaram a disputa pelo Rally dos Sertões 2014.

A competição que conta com cinco categorias (motos, quadriciclos, caminhões e UTVs) se encerrará no dia 30 de agosto, em Belo Horizonte, após os pilotos percorrerem 2609 quilômetros.

Piloto da equipe Team HRC, equipe da fábrica da Honda, terá o atual campeão do mundo e do Rally dos Serões, o português Paulo Gonçalves e o compatriota Helder Rodrigues, 5º colocado no Dakar 2014.

Outro forte candidato ao título é o paulista Jean Azevedo, da Equipe Honda Mobil, piloto com mais participações no Sertões. “Quero conquistar o hexacampeonato nas motos, um título inédito em 22 anos de história da competição”, diz Jean, que pilotará uma Honda CRF 450X.

PROGRAMAÇÃO:

20/08 – Abertura dos boxes no Autódromo de Goiânia

21 e 22/08 – Vistorias técnicas e administrativas

23/08 – Prólogo às 10 horas (autódromo)

23/08 – Largada promocional às 19h30 (autódromo)

24/08 – Largada para a primeira etapa entre Goiânia e Caldas Novas