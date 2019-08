Rally dos Sertões de 2019 promete fazer história com grandes novidades

Após muita expectativa dos fãs de rali, começa neste sábado a 27ª edição do Rally dos Sertões, a segunda maior competição do esporte no mundo, atrás apenas do Rally Dakar. A atual temporada deve ser a maior em estrutura, distância e participação de pilotos - 302 competidores - e vai ser disputada até o dia 1º de setembro. A largada oficial será na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e o encerramento acontece em Aquiraz, no Ceará.

Além da adrenalina e emoção por correr em alta velocidade, o rali também se destaca por passar em locais pouco habitados ou desconhecidos de boa parte do público. Nesta temporada, várias são as cidades que pretendem aproveitar o grande evento para mostrar suas virtudes e tentar ganhar alguns turistas. O Rally dos Sertões passará por nove cidades, em um total de 4.900km de prova.

O Estado destaca as principais informações e números do Rally dos Sertões.

SERTÕES EM NÚMEROS

9 cidades (Campo Grande (MS), Costa Rica (MS), Barra do Garças (MT), São Miguel do Araguaia (TO), Porto Nacional (TO), São Félix do Tocantins (TO), Bom Jesus (PI), Crateús (CE) e Aquiraz (CE).

(Campo Grande (MS), Costa Rica (MS), Barra do Garças (MT), São Miguel do Araguaia (TO), Porto Nacional (TO), São Félix do Tocantins (TO), Bom Jesus (PI), Crateús (CE) e Aquiraz (CE). 4.900km de Prova

de Prova 2.860km de Especiais - trechos cronometrados (60% do percurso)

de Especiais - trechos cronometrados (60% do percurso) Cerca de 1.800 pessoas na Caravana (entre equipes, organização, mecânicos, médicos, etc).

na Caravana (entre equipes, organização, mecânicos, médicos, etc). 5 aeronaves para controle de prova (dois aviões para monitoramento e mais três helicópteros de resgate e filmagem).

para controle de prova (dois aviões para monitoramento e mais três helicópteros de resgate e filmagem). 302 competidores

Total de 865km sem apoio mecânico.

DATAS

O torneio será disputado entre os dias 24 de agosto e 1º de setembro.

SOCIAL DO RALLY

A organização vai acessar algumas áreas isoladas e carentes do Brasil. Serão duas carretas-médicas com oito ambulatórios para atendimento médico. Atendimentos de Dermatologia, Ginecologia, Oftalmologia e Odontologia, dentre outras ações.

VAI PASSAR NA TV?

Sim, mas apenas no dia 24, no sábado. O canal SporTV e o Fox Sports vão transmitir o evento a partir das 18h30 (horário de Brasília). Também é possível acompanhar todo o rali pelo aplicativo oficial do evento, que está disponível para celulares.

PILOTOS

302 competidores, entre pilotos e navegadores (carros)

187 veículos (carros, motos, UTVs e Quadriciclos)

60 carros (43 no Cross Country) e 17 (Regularidade)

66 Motos

6 Quadriciclos

55 UTVs

MODALIDADES E CATEGORIAS