Rally dos Sertões terá largada na capital e etapa no estado de São Paulo em 2020

Prova mais tradicional da categoria no Brasil, o Rally dos Sertões terá largada na capital paulista e uma etapa no estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, em sua edição de 2020. O anúncio foi feito pelo governador João Doria nesta sexta-feira, em conjunto com a organização da competição.

O novo Rally de São Paulo se tornará uma das etapas do Sertões Series, competição off-road que tem o Rally dos Sertões como sua etapa mais longa e importante. "O governo de São Paulo tem se posicionado apoiando iniciativas do esporte em todos os níveis, sempre com o apoio do setor privado. E mais uma vez faremos isso aqui com o Rally dos Sertões e o Rally de São Paulo, esse que vai atender o Vale do Futuro", disse Doria.

Neste ano, o Sertões Series contou com o Rally RN, o Rally do Jalapão, o Sertões e o Rota Sul. Em 2020, o Rally de São Paulo passará a integrar o Series. "A volta do Sertões a São Paulo nos traz um enorme otimismo. Não é apenas pelo retorno às nossas origens, que já é muito importante. Estamos pensando no futuro, na energia positiva que São Paulo produz. Temos certeza que vamos crescer e aparecer largando de São Paulo e realizando aqui uma das etapas do Sertões Series", afirmou Joaquim Monteiro, CEO da empresa que organiza o Sertões.

A relação histórica entre a cidade de São Paulo e o mais famoso rali do Brasil (e o maior das Américas) remete à década de 90. Entre 1996 e 2001, a prova teve largada na cidade, na praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. No próximo ano, a capital vai receber o prólogo e o super prime, provas que definem a largada.

A organização da prova ainda vai definir, em data a ser confirmada, os detalhes e o roteiro do Rally de São Paulo e o calendário completo do Sertões e da Sertões Series.