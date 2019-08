O Rally dos Sertões 2019 será disputado entre os dias 24 de agosto e 1º de setembro e passará por nove cidades pelo Brasil. A atual edição da prova deve ser a maior em infraestrutura, distância e participação de pilotos, com um total de 302 competidores. A largada será na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e o encerramento acontece em Aquiraz, no Ceará.

