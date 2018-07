Razia participará do primeiro treino livre na China A Lotus confirmou que Luiz Razia vai pilotar um dos carros da equipe no primeiro treino livre para o GP da China, em Xangai, na sexta-feira. A atividade com T128 marcará a estreia do piloto brasileiro em um fim de semana de prova da Fórmula 1. Além de ser o terceiro piloto da escuderia, o baiano compete na GP2 pelo Team AirAsia.