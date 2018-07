Red Bull admite mau rendimento nas retas em Interlagos

A Red Bull terminou o treino de classificação para o GP do Brasil, em Interlagos, insatisfeita com a sexta posição no grid para Sebastian Vettel e a nona para Daniel Ricciardo e já identificou no que precisa melhorar. A dupla de pilotos admitiu neste sábado, após o treino classificatório, que o carro não tem apresentado um bom rendimento nas retas como tem demonstrado nas curvas do circuito.

"Nós fomos mais rápidos nas curvas do que nas retas, creio que pela forma como nosso carro foi construído", explicou o tetracampeão Vettel. A principal preocupação dele é com o último setor da pista, que só tem retas e é de aceleração desde a saída da Junção até a curva do S do Senna. "Esperamos na corrida poder bater a McLaren e a Ferrari. Estamos perto deles", disse.

O australiano Riccardo também identificou o mesmo problema de rendimento. "Na pista de Interlagos há boas chances de ultrapassar nas curvas. Quem sabe posso ganhar algumas posições assim, já que estamos bem nas freadas", comentou. O único piloto a vencer corridas em 2014 fora a dupla de Mercedes reconheceu que a posição de largada no grid e as condições do carro não estão muito favoráveis para atingir nova façanhas. "Poderíamos ter conseguido uma posição melhor, mas esperamos ter um carro um pouco melhor para a corrida", afirmou.

A motivação da equipe para as duas corridas restantes da temporada é somente confirmar o segundo lugar no campeonato de construtores, que disputa com a Williams. Para concretizar a colocação, a escuderia austríaca precisa marcar somente mais 31 pontos. Outra meta da equipe é se despedir de Sebastian Vettel de forma honrosa. O tetracampeão já confirmou que sairá no fim do ano.