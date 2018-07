Red Bull apresentará carro para 2014 no dia 28 janeiro em Jerez

MILTON KEYNES - Atual campeã mundial, a Red Bull anunciou nesta quinta-feira que apresentará o seu carro para a temporada 2014 da Fórmula 1 na manhã do dia 28 de janeiro no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, horas antes do início da primeira sessão de testes coletivos da pré-temporada.

Em 2014, o RB10, com motores Renault e projetado por Adrian Newey, será pilotado pelo alemão Sebastian Vettel, atual tetracampeão do Mundial de Pilotos, e pelo australiano Daniel Ricciardo, recém-contratado pela Red Bull e que ocupará a vaga de Mark Webber, seu compatriota.

Com o anúncio desta quinta-feira, a Red Bull vai repetir o procedimento de Mercedes e Caterham, que também apresentarão seus carros no dia de abertura dos testes coletivos da Fórmula 1. Enquanto isso, a McLaren lançará seu carro em 24 de janeiro, um dia antes da Ferrari.

Essas cinco equipes estão garantidas nos primeiro período de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, entre os dias 28 e 31 em Jerez, ao contrário da Lotus, que treinará pela primeira vez com o seu novo carro no segundo período de testes, no Bahrein, entre 19 e 22 de fevereiro. A terceira e última fase de treinos será novamente no Bahrein, de 27 de fevereiro até 2 de março.

A temporada 2014 da Fórmula 1 será aberta no dia 16 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne, a primeira das 19 etapas do campeonato.