Red Bull apresentará novo carro em 6 de fevereiro Atual bicampeã do Mundial de Construtores, a Red Bull anunciou nesta terça-feira que o carro da equipe para a temporada 2012 da Fórmula 1, o RB8, será apresentado no dia 6 de fevereiro, através do site oficial da escuderia. Assim, o novo carro da Red Bull estará pronto para a primeira sessão de testes coletivos do ano.