Red Bull celebra resultado de treino na Alemanha, mas quer evolução

NURBURG - A Red Bull terminou na frente o primeiro dia de treinos para o GP da Alemanha de Fórmula 1, nesta sexta-feira, com Mark Webber cravando o melhor tempo do dia, com 1min31s711, enquanto Sebastian Vettel anotou 1min32s084 e foi o terceiro. Apesar disso, os pilotos esperam evolução de seus carros para o treino de classificação, nesta sexta.

"Por enquanto foi bom, o carro está muito bem aqui. Estamos concentrados e tentando melhorar o carro, isto é o mais importante a fazer", disse Webber. "Ainda não estou 100% feliz. Precisamos ver o que vai acontecer amanhã (sábado), mas neste estágio temos um pouco de trabalho a fazer", concordou Vettel.

Apesar da superioridade na temporada, com Vettel liderando o Mundial, com 204 pontos, e Webber em segundo, com 124, a Red Bull sabe que a Ferrari vem evoluindo. A principal preocupação é com Fernando Alonso, que venceu o GP da Inglaterra, última etapa do campeonato, e dá mostras de que voltará a ser rápido na Alemanha. E o espanhol fechou os treinos livres desta sexta como segundo mais veloz do dia.

"O Fernando (Alonso) e o Seb (Sebastian Vettel) foram muito rápidos hoje (sexta) e não sabemos se a McLaren se recuperará amanhã (sábado)", avaliou Webber. "A Ferrari parece estar muito competitiva, enquanto a McLaren é mais difícil de julgar, mas veremos", apontou Vettel.