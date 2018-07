Red Bull celebra título de construtores, mas quer mais Com o resultado do GP dos Estados Unidos, no domingo, em Austin, a Red Bull assegurou matematicamente o título do Mundial de Construtores pela terceira temporada seguida. Mas a equipe ainda quer mais: o trabalho é ser campeã também entre os pilotos, com o alemão Sebastian Vettel, no próximo domingo, quando acontece a última etapa do campeonato, no Brasil.