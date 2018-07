Red Bull descarta jogo de equipe no GP do Brasil de F-1

LONDRES - Faltando apenas duas etapas para o final da temporada, a Red Bull tem dois pilotos na disputa do título da Fórmula 1. Com 220 pontos, o australiano Mark Webber leva vantagem sobre o seu companheiro, o alemão Sebastian Vettel, que tem 206. E, apesar de ambos estarem atrás do espanhol Fernando Alonso (Ferrari), que lidera com 231, a equipe garante que eles terão condições iguais no GP do Brasil, no dia 7 de novembro, em Interlagos.

Tradicionalmente, a Fórmula 1 costuma ver jogo de equipe em situações como essa da Red Bull. A tendência é que o piloto que está melhor colocado no campeonato tenha alguns privilégios, concentrando esforços para chegar ao título. Mas Webber não será favorecido, em detrimento de Vettel, na próxima etapa do calendário, o GP do Brasil - depois, haverá apenas a prova em Abu Dabi. Quem garante é o chefe da escuderia, Christian Horner.

"Temos dois fantásticos pilotos e vamos continuar apoiando ambos igualmente, seguindo a linha da Red Bull de apostar na ética do esporte", afirmou Christian Horner. Segundo o dirigente, apesar de restarem apenas duas etapas no campeonato, ainda é cedo para prever o que vai acontecer na disputa do título. Para justificar sua tese, ele lembrou do GP da Coreia do Sul, no último domingo, quando Vettel liderava a prova, num resultado que o deixaria na primeira colocação do Mundial, mas a quebra do seu carro mudou tudo nas voltas finais.

Com essa disputa aberta entre Vettel e Webber, quem pode se beneficiar é Alonso, que já lidera o campeonato e tem o apoio declarado de seu companheiro de Ferrari, o brasileiro Felipe Massa, para chegar ao título. Mas Christian Horner diz acreditar no sucesso da estratégia da Red Bull para a reta final da temporada. "Estou certo de que os dois pilotos irão fazer o possível para conseguir o melhor resultado para a equipe", afirmou.