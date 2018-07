Red Bull diz que Webber vai lutar pelo título em 2011

O australiano Mark Webber vai lutar novamente pelo título da Fórmula 1 em 2011, de acordo com Christian Horner, chefe da equipe Red Bull. O dirigente reconheceu que o piloto deve estar decepcionado com a chance desperdiçada na temporada, mas crê que as dificuldades enfrentadas servirão como uma lição.

"Mark esteve à frente durante vários meses. Obviamente, há decepção em não ter conseguido seu objetivo final, mas acho que ele guiou muito, muito bem este ano. Ele vai recarregar suas baterias e voltará em 2011 com as lições que ele aprendeu este ano", afirmou o dirigente, em entrevista ao site da revista inglesa Autosport.

Webber terminou o Mundial de Pilotos na terceira colocação, atrás do alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de Red Bull, e do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari. O piloto australiano ajudou também a equipe a vencer o Mundial de Construtores ao ganhar quatro corridas.

"Eu acho que ele vai refletir por algum tempo, mas quando ele olhar para trás neste ano, ele pode estar muito orgulhoso do que ele alcançou. Ele ganhou quatro corridas, ele ganhou em Mônaco, onde foi absolutamente supremo, ele estava na luta pelo campeonato até a última corrida", disse.