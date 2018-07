Red Bull domina e Vettel faz melhor tempo do dia na F1

YEONGAM - Após oscilar no primeiro treino livre, Sebastian Vettel mostrou poder de fogo na segunda sessão e cravou o melhor tempo desta sexta-feira, a dois dias do GP da Coreia do Sul de Fórmula 1. O alemão e seu companheiro de Red Bull, o australiano Mark Webber, foram os únicos a pilotar abaixo da marca de 1min39s.

Com este grande desempenho, a equipe fez uma dobradinha no segundo treino livre e conquistou o favoritismo para levar a pole position no treino deste sábado (madrugada, no Brasil). Vettel, assim, sai em vantagem na etapa sul-coreana na disputa particular com Fernando Alonso, líder do campeonato.

O espanhol foi o terceiro mais rápido da segunda sessão, com 1min39s160, seguido de perto pelo britânico Jenson Button e alemão Michael Schumacher. Favorito ao título, Alonso correrá sob pressão na Coreia do Sul, após ver sua grande vantagem no campeonato se desfazer nas últimas duas etapas. O vice-líder Vettel está a apenas 4 pontos de distância.

Longe da briga pelo título, Felipe Massa tenta confirmar sua recuperação na temporada, ao fazer o sexto tempo da sessão, depois de cravar a quarta marca no primeiro treino livre do dia. Após mostrar grande crescimento neste segundo semestre do ano, o brasileiro estaria prestes a assinar sua renovação com a Ferrari por mais uma temporada.

Outro brasileiro na disputa, Bruno Senna só entrou na pista na segunda sessão, como de costume - ele dá lugar a Valtteri Bottas, piloto reserva da Williams no primeiro treino. Bruno Senna registrou o 12º tempo e ficou à frente do companheiro de equipe, Pastor Maldonado. O venezuelano foi apenas o 18º, com mais de um segundo de desvantagem em relação ao brasileiro.

O terceiro treino livre na Coreia do Sul será realizado às 23 horas desta sexta-feira (horário de Brasília). O treino classificatório está marcado para às 2 horas da manhã deste sábado (de Brasília). A corrida será disputada às 3h da manhã de domingo.

Confira os resultados do 2º treino livre do GP da Coreia do Sul:

1º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min38s832

2º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min38s864

3º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min39s160

4º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min39s219

5º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min39s330

6º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min39s422

7º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min39s584

8º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min39s717

9º - Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min39s739

10º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min39s839

11º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min39s957

12º - Bruno Senna (BRA/Williams), 1min40s089

13º - Paul Di Resta (ESC/Force India), 1min40s112

14º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min40s445

15º - Sergio Perez (MEX/Sauber), 1min40s745

16º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min40s789

17º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min40s997

18º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min41s200

19º - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min41s602

20º - Timo Glock (ALE/Marussia), 1min42s596

21º - Charles Pic (FRA/Marussia), 1min43s066

22º - Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min43s067

23º - Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min43s869

24º - Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min44s533