Red Bull domina primeiro treino na Hungria; Massa é 15º

Depois de uma folga de 20 dias no calendário, por conta do verão europeu, a Fórmula 1 volta neste fim de semana com a 10ª prova do ano, chegando à metade de uma temporada que prevê 19 corridas. E, ao que indicou o treino desta manhã na Hungria, a pausa não mudou o panorama de domínio dos carros da Red Bull.

Vettel teve um problema com os freios no início da sessão e só conseguiu entrar na pista em Budapeste quando o cronômetro apontava cerca de 25 minutos para o fim do treino de uma hora em meia. Mas isso não impediu o alemão de cravar a volta mais rápida em 1min22s723, uma folga de 259 milésimos sobre o seu companheiro de equipe.

No primeiro teste real dos novos pneus da Pirelli, Kimi Raikkonen foi o único a ter problemas. O finlandês ficou na mão já nos minutos finais do treino por conta de um furo no seu pneu traseiro direito. Mas naquele momento ele já havia cravado a terceira melhor volta da manhã, com 1min23s010, mostrando que a Lotus vem forte para a prova na Hungria. A equipe ainda fez o quinto tempo, com Romain Grosjean.

A única Ferrari a andar bem foi a de Fernando Alonso, que completou o treino como quarto mais rápido, com 1min23s099. O brasileiro Felipe Massa, por sua vez, decepcionou e foi apenas o 15º, com 1min24s299, exatos 1s2 mais lento que o companheiro de equipe.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TREINO LIVRE DO GP DA HUNGRIA:

1º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min22s723

2º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min22s982

3º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min23s010

4º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min23s099

5º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min23s111

6º - Jenson Button (GBR/McLaren), 1min23s370

7º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min23s390

8º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min23s531

9º - Sergio Pérez (MEX/McLaren), 1min23s591

10º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min23s911

11º - Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber), 1min24s119

12º - Valteri Bottas (FIN/Williams), 1min24s150

13º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), 1min24s157

14º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min24s204

15º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min24s299

16º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min24s314

17º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min24s383

18º - Paul di Resta (GBR/Force India), 1min24s608

19º - Charles Pic (FRA/Caterham), 1min25s827

20º - Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min26s808

21º - Jules Bianchi (FRA/Marussia), 1min27s617

22º - Rodolfo González (VEN/Marussia), 1min28s927.