Red Bull e Ferrari se explicam após primeira etapa da F-1 nesta temporada

O bicampeão do mundo largou apenas em sexto, enquanto Webber, quinto. "Na corrida nosso carro se comportou melhor, mas o mais importante é saber que tem grande potencial. Portanto, deveremos estar bem perto desses caras", afirmou, referindo-se a Jenson Button, McLaren, vencedor, e Lewis Hamilton, companheiro do inglês, terceiro. Vettel ultrapassou Hamiton no segundo pit stop, quando o safety car estava na pista para a retirada do Caterham de Vitaly Petrov. Era o terceiro até então. A McLaren poderia repetir na corrida a dobradinha do grid.

"Sabemos onde tirar mais do carro. Está tudo bem identificado. E já trabalhamos para modificá-lo. Domingo, na Malásia, teremos já alguma coisa e na China (dia 15) ainda mais", explicou Webber. "Não estamos longe", disse Vettel. "Sabemos que campeonato como o do ano passado são raros. Já esperávamos mais dificuldades agora." Não é apenas a McLaren que demonstrou poder lutar com a Red Bull, mas a Mercedes também.

Quem está fora desse combate, por enquanto, é a Ferrari. Neste domingo, Fernando Alonso recorreu ao seu supertalento para, com um carro bastante deficiente, chegar em quinto, depois de largar em 12.º. "Nos saímos bem melhor do imaginado, estou bem contente", afirmou o espanhol. "Acabar atrás apenas das duas McLaren e das duas Red Bull é muito bom. Os danos do fim de semana foram menores dos esperados, somamos pontos importantes (10)."

A boa notícia para a Ferrari é, segundo Alonso, que se a equipe conseguir fazer o complexo modelo F2012 ser alguns décimos de segundo mais rápido ultrapassará vários concorrentes. "Vimos que não chegaríamos no Q3 (última parte da classificação, a dos dez primeiros), aqui na Austrália. Um pequeno avanço representará muito." Poderia deixar para trás pelo menos Williams e Force India, classificadas na sua frente no grid de Melbourne.

O resultado de Alonso pode ter adiado uma crise capaz de gerar importantes mudanças na Ferrari, estabelecida depois da péssima classificação, sábado. "Penso que na Malásia as coisas não serão tão ruins para nós. Nosso carro é bom em curvas de alta velocidade e lá há várias."