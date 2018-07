Red Bull encerra 'novela' e confirma acerto para ter motor na F1 em 2016

"Temos um acordo para receber os motores no próximo ano. Espero que este acerto seja confirmado nos próximos dias", declarou Horner, garantindo a presença da Red Bull no grid de 2016. "Estamos no campeonato do próximo ano, assinamos um contrato para ter um motor. Mas não podemos dizer qual é este acordo neste momento."

Ao anunciar o acordo para ter um motor em 2016, a Red Bull encerra uma "novela" que já durava meses. No auge dos rumores, dirigentes chegaram a sugerir que a equipe deixaria a F1 por falta de fornecedor, numa tentativa de pressionar a organização da categoria. Naquele momento, a Red Bull queria a ajuda de Bernie Ecclestone, o chefão da F1, para alcançar um acordo com a Ferrari, Mercedes ou Honda.

Nenhuma das três fornecedoras se inclinou a fechar um acordo com a Red Bull. Ferrari e Mercedes temiam ajudar um rival poderoso na briga pelo título do Mundial de Construtores e de Pilotos. A Honda alegou que tinha acordo de exclusividade com a McLaren. Fornecedores que não atuavam na F1 também foram alvos de rumores.

O mais provável é que a Red Bull tenham chegado a um acordo para renovar seu vínculo com a Renault, a quem criticou ao longo de toda a temporada, em razão do fraco rendimento do motor deste ano. As reclamações públicas azedaram a relação e a Red Bull praticamente descartou permanecer com a Renault para 2016.

Nas últimas semanas, porém, a equipe se reaproximou da fabricante francesa, após ver fracassada as negociações com Mercedes e Ferrari. "Será um motor que vai ser aperfeiçoado ao longo do ano. Então, será um duro início de campeonato para nós. Mas estamos confiantes de que vamos fazer progresso", projetou o dirigente.

Depois de confirmar o acerto, Horner admitiu que a Red Bull esteve perto de deixar a F1. "Não é segredo que durante o verão [europeu] Dietrich Mateschitz ficou decepcionado com a F1, com a direção em que as coisas estavam indo. Mas conversamos e ele decidiu que tinha muito em jogo. A Red Bull investiu muito no esporte", disse Horner, referindo-se ao cofundador da fabricante de energéticos e dono da equipe de F1.