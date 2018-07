Red Bull ensaia evolução, mas volta a ter problemas de superaquecimento

SAKHIR - Depois de uma manhã com boa performance nesta quinta-feira, a Red Bull voltou a ter problemas no carro e teve de voltar a trabalhar somente nos boxes no primeiro dia da última bateria de testes de pré-temporada na Fórmula 1, no Bahrein. O australiano Daniel Ricciardo pode dar somente 39 voltas e ser o sétimo mais rápido, com o tempo de 1m37s908.

A escuderia austríaca, vencedora dos quatro últimos campeonatos mundiais, não conseguiu render nos testes em 2014. As mudanças no regulamento, com a introdução dos motores V6 turbo, por exemplo, têm continuamente levado o carro a sofrer com problemas de superaquecimento. "Descobrimos um problema no exaustor e passamos uma tarde longa com o carro na garagem. Teremos um longo trabalho pela madrugada para arrumar o carro para amanhã (sexta-feira", disse o engenheiro coordenador de corridas da Red Bull, Andy Damerum.

O começo do dia foi promissor. Ricciardo deu 32 voltas, maior número já conseguido pela equipe na pré-temporada. "Tivemos alguns problemas no carro, mas ao menos quando estivemos na pista, o período foi útil e pudemos progredir", afirmou o piloto, que disse apostar na evolução do RB10 pelos próximos três dias de teste.