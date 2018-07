Red Bull estreará duto de ar no GP da Turquia

Atual líder do Mundial de Construtores da Fórmula 1, a Red Bull continua trabalhando nas inovações de seu carro. Para o GP da Turquia, sétima etapa da temporada, está previsto o lançamento do duto de ar, já utilizado pela Ferrari, vice-líder da competição, McLaren, e que também será estreado neste fim de semana pela Force India.

Vencedor das últimas duas provas do campeonato, Mark Webber acredita que a Red Bull deverá ficar mais veloz nas retas com a novidade aerodinâmica. O piloto australiano afirmou que para ele não é surpresa o desempenho da equipe austríaca nestas seis primeiras etapas do ano.

"Foram anos de muito trabalho para entender as reações do carro. Nós estamos em um bom momento agora, mas sabemos que a temporada é longa", ressaltou Mark Webber, líder do campeonato com 78 pontos, mesma pontuação do seu companheiro de equipe, Sebastian Vettel.

Com uma vitória a menos, o piloto alemão perde no critério de desempate. Mark Webber vê como saudável a disputa entre os dois nas pistas. "Sebastian está com um bom carro, ele é muito rápido e a competição está sendo saudável como sempre. Há um bom equilíbrio dentro da equipe e é uma boa batalha" comentou Mark Webber.

Os primeiros treinos livres do GP da Turquia serão realizados nesta sexta-feira. No sábado, haverá o treino oficial e, no domingo, a prova, que será disputada no circuito de Istambul, começará às 9h (de Brasília).