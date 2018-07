Red Bull exibe novo carro para a temporada com bico pontudo e discreto

JEREZ DE LA FRONTERA - Atual tetracampeã Mundial de Construtores e também do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 com Sebastian Vettel, a Red Bull apresentou nesta terça-feira, em Jerez de la Frontera, na Espanha, o seu novo carro para esta temporada da categoria. O modelo RB10 exibiu como principal novidade um pequeno bico pontudo e estreito, feito de fibra de carbono e suavizado por uma pintura preta, fugindo da tendência excêntrica adotada pela maioria das outras equipes do grid que já revelaram seus novos modelos e trouxeram curiosas soluções aerodinâmicas para atender às exigências no novo regulamento técnico da F1.

Mais uma vez projetado por Adrian Newey, considerado o "Mago das Pranchetas", o novo carro da Red Bull tem pintura bem parecida com a do modelo que a equipe utilizou no ano passado. Predominantemente azul escuro, voltou a trazer tons de roxo e detalhes em amarelo, vermelho e branco.

O RB10 irá pela primeira vez para a pista justamente nesta terça-feira, quando começará a bateria inicial de testes de pré-temporada da Fórmula 1, em Jerez, onde Vettel abrirá os trabalhos para a Red Bull, antes de o australiano Daniel Ricciardo, seu novo companheiro de equipe, assumir o cockpit para a sua primeira experiência na escuderia baseada em Milton Keynes, no Reino Unido.

Décimo carro da Red Bull construído para uma temporada da F1, o RB10 voltará a ser impulsionado por motor da Renault, mas, em linha com o novo regulamento da F1, agora o propulsor será V6 turbo de 1.6 litro, em substituição ao V8 aspirado usado em 2013.

Apesar de apresentar um carro visualmente parecido com o de 2013, a Red Bull garantiu que o novo modelo "tem pouca coisa em comum com seus antecessores", assim como Newey garantiu que "não pode ver favoritos" em 2014 ao considerar que as novas regras da categoria deixaram o cenário da F1 "novo e aberto".

"Acho que com nosso desempenho do ano passado nós poderíamos estar mais felizes se o regulamento não tivesse mudado", admitiu o projetista, se referindo ao fato de que Vettel foi campeão em 2013 com extrema facilidade, ganhando 13 corridas ao total, sendo nove delas nas últimas nove provas da temporada.