Red Bull faz dobradinha com Webber na pole position

YEONGAM - A Red Bull fez mais uma dobradinha na Fórmula 1. Dessa vez, porém, a pole position ficou com o australiano Mark Webber, que vai largar em primeiro lugar no GP da Coreia do Sul, neste domingo, a partir das 3 horas (horário de Brasília), no circuito de Yeongam. Seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel, ficou com a segunda posição do grid.

Entre os dois principais candidatos ao título da temporada, que estão separados por apenas quatro pontos, Vettel ficou em vantagem no grid em Yeongam. Em segundo lugar no campeonato, ele vai largar na frente do líder, o espanhol Fernando Alonso, que conseguiu a quarta posição com a sua Ferrari, atrás também do inglês Lewis Hamilton (McLaren).

Embalado por duas vitórias nas duas últimas etapas (Cingapura e Japão), Vettel tenta ultrapassar Alonso agora na Coreia do Sul. Mas Webber ofuscou os dois candidatos ao título durante o treino de classificação deste sábado, ao cravar o tempo de 1min37s242 e conseguir a sua 11ª pole position na carreira, sendo a segunda na atual temporada.

Para o brasileiro Felipe Massa, o treino de classificação da 16ª das 20 etapas do calendário foi bom. Depois de ter voltado ao pódio - foi segundo colocado no GP do Japão -, o que não acontecia desde 2010, ele conseguiu a sexta posição com a sua Ferrari no grid de largada da Coreia do Sul, ficando atrás também do finlandês Kimi Raikkonen (Lotus).

O outro brasileiro teve uma performance decepcionante na definição do grid. Bruno Senna enfrentou dificuldades para fazer o acerto da sua Williams e não passou nem para a segunda das três partes do treino de classificação. Assim, ele vai largar apenas na 17ª posição na corrida deste domingo, complicando sua meta de somar pontos na Coreia do Sul. Ele fez apenas o 18º melhor tempo, mas se beneficiou da punição de Daniel Ricciardo, da Toro Rosso, que precisou trocar a trasnmissão do carro.

Confira o grid de largada do GP da Coreia do Sul:

1) Mark Webber (AUS/Red Bull)

2) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)

3) Lewis Hamilton (ING/McLaren)

4) Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

5) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus)

6) Felipe Massa (BRA/Ferrari)

7) Romain Grosjean (FRA/Lotus)

8) Nico Hulkenberg (ALE/Force India)

9) Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

10) Michael Schumacher (ALE/Mercedes)

11) Jenson Button (ING/McLaren)

12) Sergio Perez (MEX/Sauber)

13) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber)

14) Paul di Resta (ESC/Force India)

15) Pastor Maldonado (VEN/Williams)

16) Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso)

17) Bruno Senna (BRA/Williams)

18) Vitaly Petrov (RUS/Caterham)

19) Heikki Kovalainen (FIN/Caterham)

20) Timo Glock (ALE/Marussia)

21) Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso)*

22) Pedro de la Rosa (ESP/Hispania)

23) Narain Karthikeyan (IND/Hispania)

24) Charles Pic (FRA/Marussia)

* - Punido com a perda de 5 posições no grid por trocar a transmissão do carro