Red Bull faz dobradinha no Japão com vitória de Vettel

Agora, faltando apenas três etapas para o final da temporada - Coreia do Sul, Brasil e Abu Dabi -, Webber lidera o campeonato com 220 pontos. A segunda posição ainda é do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, que terminou o GP do Japão em terceiro lugar e chegou aos 206 pontos.

Vettel, por sua vez, chegou aos mesmos 206 pontos de Alonso, mas leva desvantagem nos critérios de desempate por ter uma vitória a menos. E os dois pilotos da McLaren ainda estão na briga pelo título: Lewis Hamilton foi o quinto colocado e tem 192 pontos, enquanto Jenson Button ficou em quarto e tem 189.

O começo da corrida foi ruim para os brasileiros. Ainda na volta de apresentação, o carro da equipe Virgin quebrou, provocando um acidente que impediu a participação de Lucas di Grassi na prova. E na largada, Felipe Massa perdeu o controle de sua Ferrari ao passar pela grama e bateu, sendo obrigado a abandonar.

Além de Massa, outros três pilotos sofreram acidente logo na largada e foram obrigados a abandonar a prova: Vitantonio Liuzzi (Force India), Vitaly Petrov (Renault) e Nico Hulkenberg (Williams). Assim, o safety car entrou na pista. E as sete voltas iniciais do GP do Japão foram disputadas sob bandeira amarela.

Mesmo durante a bandeira amarela, quando não há disputa por posição e o ritmo é bem mais lento, o carro do polonês Robert Kubica teve problemas e ele foi obrigado a abandonar a prova. Melhor para Webber, que tinha perdido a segunda colocação para o piloto da Renault na largada e recuperou a posição.

Depois desse começo tumultuado, a corrida não teve grandes emoções. Diante do domínio da Red Bull, não houve disputa direta pela vitória. Vettel praticamente passeou pela pista, ao longo das 53 voltas do GP do Japão, enquanto Webber esteve quase sempre na sua cola. E Alonso não teve a terceira posição ameaçada.

Para os dois pilotos brasileiros que conseguiram completar a prova, o GP do Japão terminou com Rubens Barrichello (Williams) na nona colocação e com Bruno Senna (Hispania) na 15ª posição. Agora, a Fórmula 1 volta a se reunir no dia 24 de outubro, na estreante etapa da Coreia do Sul.

Confira a classificação do GP do Japão:

1) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)

2) Mark Webber (AUS/Red Bull)

3) Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

4) Jenson Button (ING/McLaren)

5) Lewis Hamilton (ING/McLaren)

6) Michael Schumacher (ALE/Mercedes)

7) Kamui Kobayashi (JAP/ Sauber)

8) Nick Heidfeld (ALE/Sauber)

9) Rubens Barrichello (BRA/Williams)

10) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso)

11) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso)

12) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus)

13) Jarno Trulli (ITA/Lotus)

14) Timo Glock (ALE/Virgin)

15) Bruno Senna (BRA/Hispania)

16) Sakon Yamamoto (JAP/Hispania)