Red Bull marca apresentação do carro para véspera do início dos testes

A Red Bull anunciou nesta segunda-feira que vai deixar para a véspera do início dos testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, em Barcelona, a apresentação do carro que utilizará no campeonato de 2017, o RB13.

Na próxima temporada, o bólido será conduzido novamente pelo holandês Max Verstappen e pelo australiano Daniel Ricciardo, com a Red Bull tendo esperanças de fazer frente aos carros da Mercedes, ainda mais após as mudanças no regulamento técnico da Fórmula 1, para voltar a lutar efetivamente pelo título mundial.

A apresentação do carro da Red Bull ocorrerá, portanto, em 26 de fevereiro, na mesma data da Toro Rosso, a sua equipe "irmã". E isso também vai torná-la a última das principais equipes do grid a exibir o seu bólido para o campeonato.

A primeira equipe a revelá-lo será a Sauber, em 20 de fevereiro. A Renault o fará no dia 21, a Force India no dia 22, a Mercedes no dia 23, e a Ferrari e a McLaren no dia 24. Já Williams a Haas ainda não anunciaram a data de apresentação dos seus carros.

Os testes coletivos da Fórmula 1 ocorrerão em Barcelona, nos períodos de 27 de fevereiro a 2 de março e de 7 a 10 de março. A temporada 2017 vai começar em 26 de março, quando será realizado o GP da Austrália.