Red Bull mostra alívio com o vice no Mundial de Construtores

Se a Red Bull não dominou a Fórmula 1 como estava acostumada a fazer, deixou São Paulo depois do GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos, feliz por ter assegurado a segunda posição no Mundial de Construtores. O quinto lugar do alemão Sebastian Vettel foi o suficiente para não ser mais alcançada pela Williams, em disputa importante para as equipes ganharem mais premiação e poderem investir no desenvolvimento do carro para a próxima temporada.

"Fechar o ano em segundo lugar é importante, principalmente se lembrarmos de onde começamos a temporada. Temos de ressaltar o trabalho da equipe em nos fazer reagir durante o ano", disse o chefe da Red Bull, Christian Horner.

Nos testes de pré-temporada, a escuderia sofreu para se adaptar ao novo regulamento e em algumas sessões de treinos teve problemas com o superaquecimento do motor e chegou a temer um campeonato pior. "Tivemos um ano muito difícil para se adaptar às regras. Assegurar o segundo lugar é motivo de muita alegria", destacou Thierry Salvi, representante da Renault na escuderia austríaca.

A dominância de Mercedes no ano deixou pouco espaço para as demais equipes e pelo menos a Red Bull conseguiu aproveitar e se firmar como a segunda força. O australiano Daniel Ricciardo conseguiu ganhar três provas (Canadá, Hungria e Bélgica) e se firmar como a revelação da temporada, apesar da decepção deste domingo. O piloto abandonou com um problema na suspensão do pneu dianteiro esquerdo. A falha não era possível de ser arrumada durante a parada nos boxes.

O tetracampeão Vettel ainda não ganhou em 2014, mas neste domingo, ao chegar em quinto, conseguiu ser decisivo para as ambições da Red Bull. "Eu até poderia ter chegado em quarto lugar. Ainda assim, o resultado foi bom para nós. Tive um erro na curva 4 e perdi duas posições", disse. O episódio descrito pelo piloto foi logo na largada e o fez relembrar ainda a corrida de 2012, quando se envolveu em um acidente no mesmo local, rodou e por pouco não deixou o título mundial escapar para o espanhol Fernando Alonso.