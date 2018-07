Red Bull não se abala com resultado no GP da Austrália

Atual tricampeã mundial e apontada como principal força neste começo de temporada da Fórmula 1, a Red Bull teve um resultado decepcionante no GP da Austrália, prova que abriu o campeonato, domingo, em Melbourne - principalmente por ter colocado seus dois pilotos nas duas primeiras posições do grid de largada. Mas a equipe garante não ter ficado abalada e diz estar pronta para reagir já no próximo fim de semana, quando acontece a segunda etapa do calendário, na Malásia.

Na Austrália, o alemão Sebastian Vettel, atual tricampeão da Fórmula 1, era o pole position, mas terminou a corrida em terceiro lugar - a vitória foi do finlandês Kimi Raikkonen (Lotus), seguido pelo espanhol Fernando Alonso (Ferrari). Já o outro piloto da Red Bull, o australiano Mark Webber, ficou apenas na sexta posição, após ter largada em segundo.

"Na equipe, não houve desânimo ou decepção pela corrida. Tivemos um fim de semana consistente. Enfrentamos problemas com os pneus, mas temos um carro rápido e isso é o mais importante", afirma o chefe da Red Bull, Christian Horner, já projetando evolução para a sequência do campeonato. "Aprendemos muitas lições que serão muito úteis para nós no futuro."

"Temos um bom carro, que foi competitivo nos treinos e na sessão de classificação. Nosso momento menos competitivo foi na corrida", avalia Horner, ressaltando que a principal dificuldade da Red Bull na Austrália foi com os pneus, o que pode ser corrigido e aperfeiçoado para a disputa do GP da Malásia, cujos treinos começam já na noite de quinta-feira (pelo horário de Brasília).