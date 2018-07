Red Bull permitirá disputa interna entre pilotos, diz Mark Webber

NURBURG - O australiano Mark Webber afirmou que a Red Bull permitirá que ele e seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel, disputem posições dentro da pista na Fórmula 1 e, portanto, não haverá mais recomendações via rádio, como aconteceu na última corrida.

No Grande Prêmio da Grã-Bretanha, disputado há duas semanas, Webber recebeu três ou quatro vezes, como admitiu o próprio piloto após a prova, a ordem para que parasse de tentar ultrapassar o campeão mundial de 2010 e líder da atual temporada, que diminuiu o ritmo depois de perceber que não seria capaz de ultrapassar o primeiro colocado, o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari.

"Conversamos sobre isso e recebi a garantia de que aconteceria o mesmo [a ordem da equipe] se fosse Sebastian me pressionando. Tudo foi muito rápido. Mas agora somos livres para competir", declarou o australiano após reunião com Vettel e com o chefe da Red Bull, Christian Horner.