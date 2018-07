Red Bull promoverá engenheiro de pista de Sebastian Vettel

A Red Bull anunciou nesta quinta-feira mudanças na sua equipe de engenharia para a temporada 2015 da Fórmula 1, que vão impactar diretamente no alemão Sebastian Vettel. Afinal, o seu atual engenheiro de pista, Guillaume Rocquelin, mais conhecido como Rocky, será promovido ao cargo de chefe de engenharia de pista da equipe.

Rocky, que comumente é ouvido em comunicação com Vettel nas transmissões das corridas da Fórmula 1, trabalha com o alemão desde a entrada do alemão na Red Bull em 2009 e, assim, teve participação direta na conquista do seus quatro títulos mundiais, entre 2010 e 2013.

De acordo com a Red Bull, Rocky seguirá viajando para as corridas e será o responsável por coordenar os engenheiros de pista dos pilotos, incluindo Vettel. A partir de 2015, o alemão trabalhará com Gianpero Lambiase, atualmente na Force India e que assumirá a função até agora desempenhada por Rocky.

O anúncio da mudança acontece exatamente durante a pior temporada de Vettel na Red Bull. Na equipe desde 2009, o alemão ficou em segundo lugar no seu primeiro campeonato e depois conquistou quatro títulos mundiais consecutivos.

Porém, tudo mudou em 2014. Vettel está apenas em sexto lugar no Mundial de Pilotos, que vem sendo dominado pela Mercedes, além de ser seguidamente batido pelo australiano Daniel Ricciaardo, o seu companheiro de equipe na Red Bull, que está na terceira colocação no campeonato e venceu duas corridas, incluindo a última, o GP da Bélgica, disputada no último domingo.