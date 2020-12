Red Bull rebaixa Alexander Albon e contrata Sergio Pérez na Fórmula 1

Em bom momento no fim da temporada da Fórmula 1, o mexicano Sergio Pérez não ficará em carro para 2021. Nesta sexta-feira, o piloto foi anunciado como reforço da Red Bull. Ele vai substituir o tailandês Alexander Albon e formará dupla com o holandês Max Verstappen. O contrato inicial é de apenas um ano.

Pérez estava sem assento na F-1 para o próximo ano porque não conseguiu renovar seu vínculo com a Racing Point. O time, que passará a ser chamado de Aston Martin a partir de 2021, decidiu apostar na experiência do alemão Sebastian Vettel, dono de quatro títulos mundiais.

Leia Também Mercedes anuncia renovação de Toto Wolff no cargo de chefe e CEO por mais três anos

Para conseguir esta vaga na Red Bull, Pérez contou com sua grande performance no GP de Sakhir, no Bahrein, no mês passado. O piloto de 30 anos conquistara sua primeira vitória na F-1 ao exibir desempenho sólido na pista, mesmo sem contar com um grande carro.

"Após avaliarmos todos os dados e performances relevantes, decidimos que Sergio é o piloto certo para formar dupla com Max e estamos ansioso para recebê-lo na Red Bull", afirmou Christian Horner, chefe da equipe nesta sexta-feira.

O dirigente também afirmou que Albon será mantido no time, porém com novas funções. A partir de 2021, ele será piloto reserva e de testes, visando o desenvolvimento do modelo 2022, quando os carros da F-1 passarão por mudanças bruscas.

Pérez completou neste ano dez temporadas seguidas como piloto da F-1. Vindo da Academia da Ferrari, o mexicano começou sua trajetória na categoria na Sauber. Depois ganhou chance na McLaren, mas ficou apenas um ano, sem brilho. Em seguida, defendeu a Force India, que mudou seu nome para Racing Point. Foram 191 largadas e dez pódios até agora na F-1.

"A chance de correr num campeonato por uma equipe que briga pelo título é algo que estou esperando desde que entrei na F-1. E será um momento de orgulho poder entrar no grid com as cores da Red Bull", disse o piloto mexicano.