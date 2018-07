Red Bull sofre punição e pilotos largam no fim do grid em Abu Dabi

Uma punição aplicada pelos comissários da Fórmula 1 alterou o grid de largada do GP de Abu Dabi poucas horas depois do treino classificatório deste sábado. A pena atingiu os dois pilotos da Red Bull, o alemão Sebastian Vettel e o australiano Daniel Ricciardo, que terão que largada no fundo do grid.

Na avaliação dos carros ao fim do treino, os comissários reprovaram as asas dianteiras utilizadas pela Red Bull na sessão. De acordo com eles, as asas estavam muito flexíveis, acima do que é permitido o regulamento técnico da F-1. A infração causou a desclassificação dos dois pilotos.

Desta forma, Vettel encerrará sua passagem pela Red Bull largando da última colocação do grid, depois de obter o sexto lugar na classificação. Ricciardo sairá da 19ª e penúltima posição após ser o quinto mais rápido deste sábado.

Em comunicado, a Red Bull se mostrou insatisfeita com a decisão e afirmou que outras equipes utilizaram as asas com a mesma flexibilidade. "Estamos decepcionados por termos sido desclassificados isoladamente por causa das asas dianteiras quando está claro que outras equipes interpretaram as regras da mesma forma que nós", reclamou a direção do time.

Com a desclassificação, os pilotos da Red Bull vão largar atrás até do francês Romain Grosjean. O piloto da Lotus sofreu dura punição na sexta-feira por ter trocado componentes do seu motor. Ele perdera 20 posições no grid e ainda terá que sofrer uma passagem pelos boxes durante a corrida deste domingo.

A punição à Red Bull fez o francês ganhar dois postos no grid. Agora ele sairá do 18º lugar porque sua pena, apesar de pesada, é inferior à desclassificação sofrida por Vettel e Ricciardo.

Confira o grid atualizado do GP de Abu Dabi: