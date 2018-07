Red Bull terá Buemi e Da Costa como pilotos reservas na Fórmula 1

A Red Bull confirmou oficialmente nesta sexta-feira que terá o suíço Sebastien Buemi e o português António Félix da Costa como pilotos reservas e de testes da escuderia na temporada de 2014 da Fórmula 1.

Buemi viverá o seu terceiro ano como reserva da equipe que domina a categoria atualmente, enquanto Da Costa foi promovido para a função. O português, entretanto, não viverá uma experiência inédita neste posto, pois chegou a substituir o suíço em algumas corridas desta temporada passada.

Christian Horner, chefe da Red Bull, destacou a importância de contar com dois pilotos reservas em uma temporada no qual a F-1 terá um novo regulamento técnico, no qual os atuais motores V8 aspirados serão substituídos pelos V6 turbo, e permitirá a realização de testes ao longo do ano, diferentemente do que ocorreu em 2013.

"Sebastien é um piloto com ampla experiência e nós será de grande ajuda, enquanto António é um jovem talento com quem já temos uma boa relação de trabalho. A intensidade e qualidade do seu trabalho serão fundamentais para a próxima temporada", disse Horner.