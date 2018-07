Red Bull terá Carlos Sainz Jr em teste de novatos da F1

Sainz Jr, de apenas 18 anos, corre atualmente na GP3 pela Red Bull Júnior e participará apenas do terceiro e último dia do programa de jovens pilotos da F1 no circuito britânico, enquanto Da Costa pilotará em 17 e 18 de julho.

O piloto português já havia testado pela Red Bull no final do ano passado, em Abu Dabi, e também ocupou a função de reserva de Sebastian Vettel e Mark Webber enquanto o suíço Sebastien Buemi estavam em preparação para a última edição das 24 Horas de Le Mans.

A Red Bull fez o anúncio da dupla de pilotos para o próximo programa de novos talentos da F1 um dia depois de Webber anunciar que deixará a F1 em 2014. Existe a possibilidade de o posto do australiano passar a ser ocupado pelo finlandês Kimi Raikkonen, hoje da Lotus, mas a luta por um lugar no cockpit da atual tricampeã mundial da categoria está aberta neste momento.

O pai de Carlos Sainz Jr, escolhido para o teste do próximo mês, é considerado um ídolo do automobilismo na Espanha, tendo sido também campeão do Rally Dakar e vencido uma edição do Rally Internacional dos Sertões, no Brasil.